L’office de tourisme vous propose une visite guidée originale, théâtralisée, qui se déroulera en deux temps, correspondant à trois époques historiques importantes de notre belle ville. Dans un 1er temps, les visiteurs découvriront le Villemur de la période médiévale à la Renaissance, et notamment sa Tour de Défense et ses Greniers du Roy. Il sera ensuite proposé aux visiteurs de faire une brève halte à la Médiathèque Léon Eeckhoutte – ancienne halle des années 1930 réhabilitée – afin de découvrir et déguster des produits locaux, et de dialoguer avec les membres de l’association des Amis du Villemur Historique (A.V.H.) qui proposeront, à cette occasion, une dédicace de leurs ouvrages sur Villemur. La visite se poursuivra ensuite sur le thème de “Le Tarn, notre rivière”. Les visiteurs découvriront ainsi la relation si particulière qui unit les Villemuriens à cette rivière, et feront un petit détour par la Tour de Défense, où est présentée une exposition sur ce thème, et la salle des meules, avant de gagner le jardin public où le kiosque, patrimoine des années 1930 également, les attend pour un concert aux sonorités argentines.

Réservation à l'Office de Tourisme Val'Aïgo

