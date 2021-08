Saint-Pierre-de-Curtille Saint-Pierre-de-Curtille Saint-Pierre-de-Curtille, Savoie Visite guidée théâtralisée Église Saint-Pierre et château de Pomboz Saint-Pierre-de-Curtille Saint-Pierre-de-Curtille Catégories d’évènement: Saint-Pierre-de-Curtille

Visite guidée théâtralisée Église Saint-Pierre et château de Pomboz Saint-Pierre-de-Curtille, 18 septembre 2021

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Saint-Pierre-de-Curtille

Visites guidées théâtralisées lors des JEP pour découvrir autrement Saint-Pierre-de-Curtille et son abbaye royale. De l’église néo-classique en rotonde au château privé de Pomboz qui domine le Val de Crène découvrez l’histoire de cette commune rurale, empreinte de la vie monastique d’Hautecombe, depuis le XIIe siècle. Avec la participation de la Cie théâtrale « La Pluie et le Beau Temps », les propriétaires de Pomboz et Michelle, Guide du Patrimoine de Savoie Mont-Blanc.

Places limitées – déplacement entre les deux sites

Saint-Pierre-de-Curtille, 73310, Savoie, Auvergne-Rhône-Alpes

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T16:30:00

