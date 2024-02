Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier, mardi 30 juillet 2024.

Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche Place du 11 Novembre Lons-le-Saunier Jura

Rdv Office de Tourisme place du 11 Novembre

– 5€ et gratuit pour les moins de 12 ans.

Venez découvrir la vieille ville et ses trésors et rencontrez des personnages emblématiques et amusants ! EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-30 19:00:00

fin : 2024-07-30 20:45:00

Place du 11 Novembre Office de tourisme

Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté christelle@lons-jura.fr

L’événement Visite guidée théâtralisée du vieux Lons à la fraîche Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2024-02-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION