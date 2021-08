Lodève Lodève Hérault, Lodève VISITE GUIDÉE THÉÂTRALISÉE DU SITE DE L’USINE DU BOULDOU Lodève Lodève Catégories d’évènement: Hérault

Lodève Hérault Lodève Visite guidée théâtralisée du site de l’Usine du Bouldou.

Il était une fois l’usine du Bouldou, une usine textile située à Lodève dans le sud de la France.

Que s’est-il passé de 1700 à nos jours ?

Du moulin à la friche industrielle, en passant par l’usine textile, celle qui fut l’une des 4 unités textile de la marque DIM en France, fermée en 2005, est en reconversion depuis.

A partir de 10 ans.

Réservation obligatoire (places limitées).

A partir de 10 ans.

