Visite guidée théâtralisée du manoir de Courboyer Perche en Nocé, 28 juillet 2022, Perche en Nocé.

Visite guidée théâtralisée du manoir de Courboyer Manoir de Courboyer Courboyer Perche en Nocé

2022-07-28 – 2022-07-28 Manoir de Courboyer Courboyer

Perche en Nocé Orne Perche en Nocé

Venez (re)découvrir le manoir de Courboyer avec une visite guidée ludique et accessible à tous ! Des petites saynètes à l’extérieur et à l’intérieur du manoir vous conteront son histoire et son architecture, mais aussi les manières de vivre et de se nourrir au temps de la Renaissance.

info.tourisme@parc-naturel-perche.fr +33 2 33 25 70 10 https://www.parc-naturel-perche.fr/

