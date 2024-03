Visite guidée théâtralisée de l’exposition : Albert Bergevin, regards sensibles Scriptorial d’Avranches – Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel Avranches, samedi 18 mai 2024.

Visite guidée théâtralisée de l'exposition : Albert Bergevin, regards sensibles Le temps d'une soirée, l'écrivain et guide Antoine Lefranc incarne le peintre Albert Bergevin. À la recherche d'une toile sur laquelle il n'arrive pas à remettre la main, celui-ci en profite pour vou… Samedi 18 mai, 19h00, 21h00 Scriptorial d'Avranches – Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel Durée 1h.

Le temps d’une soirée, l’écrivain et guide Antoine Lefranc incarne le peintre Albert Bergevin. À la recherche d’une toile sur laquelle il n’arrive pas à remettre la main, celui-ci en profite pour vous dévoiler un peu de sa vie et de son travail, s’appuyant sur l’exposition temporaire Albert Bergevin, Regards sensibles. Une manière ludique et vivante de découvrir son œuvre sensible et vraie.

Scriptorial d'Avranches – Musée des manuscrits du Mont-Saint-Michel 6 place Louis d'Estouteville, 50300 Avranches Avranches 50300 Manche Normandie Musée municipal, collections archéologiques, statuaire médiévale, orfèvrerie, peinture, manuscrits médiévaux, exposition temporaire.

