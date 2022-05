Visite guidée – Terre de vignes

2022-07-30 – 2022-07-30 Départ : Office de tourisme, 7 place de l’Hôtel de Ville.

Les grands vins puisent leurs arômes dans le sol des vignobles. Plus vieux vignoble urbain de France, la vigne a une longue histoire à Auxerre. Parcourez les ruelles du quartier vigneron, découvrez l’emplacement des anciens vignobles, appréciez leurs histoires lors de cette visite urbaine riche en terroir. Départ : Office de tourisme, 7 place de l’Hôtel de Ville.

