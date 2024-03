Visite guidée « Terdax » RDV Centre Terdax Dax, lundi 20 mai 2024.

Présentation des ressources naturelles (eau et boue thermales) et des soins thermaux (film) puis visite du centre de production. 7 7 EUR.

Début : 2024-05-20 14:00:00

fin : 2024-05-20

RDV Centre Terdax 3 allée du Bois de Boulogne

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

L’événement Visite guidée « Terdax » Dax a été mis à jour le 2024-03-06 par OT Grand Dax