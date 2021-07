Meaux Musée de la Grande Guerre Meaux, Seine-et-Marne Visite guidée : Tenir et combattre dans les tranchées Musée de la Grande Guerre Meaux Catégories d’évènement: Meaux

Musée de la Grande Guerre, le dimanche 18 juillet à 11:00

Dès l’automne 1914, les armées s’organisent et s’adaptent à la guerre de position qui s’installe. Découvrez comment ces hommes ont surmonté les terribles conditions du front, grâce à des objets témoignant de la vie quotidienne des soldats, et d’une reconstitution de tranchées en plein cœur du musée.

Tarif : inclus dans le billet d’entrée au musée, réservation à l’accueil ou sur notre site internet

Musée de la Grande Guerre Rue Lazare Ponticelli 77100 Meaux

