Visite guidée : Temple protestant Le Havre, 3 septembre 2022, Le Havre.

Visite guidée : Temple protestant

47 Rue Anatole France Le Havre Seine-Maritime

2022-09-03 16:00:00 – 2022-09-03

Le Havre

Seine-Maritime

Divin patrimoine – Organisé par Pays d’art et d’histoire.

La présence protestante au Havre remonte au 16ème siècle. Le temple actuel, construit en 1862 sur les plans de l’architecte Deconchy, a été bombardé en 1941. Restauré en 1953 par les architectes Gaston Delaune, Jacques Lamy et Gérard Dupasquier, l’édifice se démarque par sa sobriété et son élégance en réunissant l’architecture du 19ème siècle et celle de la Reconstruction.

Durée : 45 min.

Réservation obligatoire.

