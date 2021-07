Béziers Temple maçonnique Béziers, Hérault Visite guidée Temple maçonnique Béziers Catégories d’évènement: Béziers

Temple maçonnique, rue de la loge : Samedi et dimanche 9h-12h et 14h-16h, visites commentées du temple maçonnique historique et du musée maçonnique ainsi que de l’exposition sur la franc-maçonnerie, par groupes de 10 personnes maximum. Organisation : Loge la Réunion des Amis Choisis

Visite guidée du temple maçonnique de Béziers. Temple maçonnique Rue de la loge, 34500, Béziers

