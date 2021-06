Saint-André Association Moulins et Patrimoine de Saint-André Saint-André, Savoie VISITE GUIDÉE – Télégraphe optique CHAPPE Association Moulins et Patrimoine de Saint-André Saint-André Catégories d’évènement: Saint-André

Savoie

le vendredi 17 septembre à Association Moulins et Patrimoine de Saint-André

**Organisé par le CAUE 73 et l’Association Moulins et Patrimoine de Saint-André** Le télégraphe CHAPPE ligne Lyon-Turin (1807-1814) Visite guidée : • Fonctionnement (codage et décodage des messages, • Réhabilitation du poste, • Visite du poste réhabilité, • Démonstration d’envoi et de réception de messages. > 4 classes possibles dans la journée. (groupe d’une quizaine d’élèves). > visite guidée / exposition / animation **_Attention :_** _> les horaires proposés peuvent être adaptés en fonction de la demande de l’enseignant._ _> prise de contact en amont avec l’enseignant pour la préparation de la visite._ _> Le site accueille des groupes scolaires en dehors de cette manifestation : réservation sur demande – visite gratuite._

Sur réservation

CAUE 73 – Les Enfants du Patrimoine – Découverte du premier poste historique télégraphique réhabilité en Savoie Association Moulins et Patrimoine de Saint-André 177, Chemin de la plume, 73500 SAINT-ANDRÉ Saint-André Savoie

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00;2021-09-17T14:00:00 2021-09-17T17:00:00

