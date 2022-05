Visite guidée « Tasdon : renaissance d’un marais en cœur de ville » par les guides de l’Office de Tourisme de La Rochelle Marais de Tasdon La Rochelle Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Visite guidée « Tasdon : renaissance d'un marais en cœur de ville » par les guides de l'Office de Tourisme de La Rochelle

Marais de Tasdon, le dimanche 5 juin à 10:00

Au fil de l’eau, votre guide vous dévoilera l’histoire de celieu autrefois exploité pour son sel et qui en 2020 a faitl’objet d’importants travaux de renaturation afin deredonner vie au marais de façon qu’il joue à nouveau sonrôle écologique de « puits de carbone bleu ». Durée : 2h (5km)

Tarifs : 10€ (adulte), 8€ (4-12 ans). 20 personnes maximum. Réservation à l’Office de Tourisme de La Rochelle ou via la billetterie en ligne de La Rochelle tourisme & événements.

AYTRE/VILLENEUVE-LES-SALINES – À deux pas du centre-ville, venez prendre un bol d’air dans le marais de Tasdon, vaste milieu naturel doté d’une flore et d’une faune remarquable qui s’étend sur 124 ha. Marais de Tasdon Avenue Robespierre, 17000 La Rochelle La Rochelle Villeneuve Les Salines Charente-Maritime

2022-06-05T10:00:00 2022-06-05T12:00:00

