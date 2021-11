Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Visite guidée « Tarbes, festive et gourmande » Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Visite guidée « Tarbes, festive et gourmande » Tarbes, 27 décembre 2021, Tarbes. Visite guidée « Tarbes, festive et gourmande » TARBES 3, Cours Gambetta Tarbes

2021-12-27 16:00:00 16:00:00 – 2021-12-27 18:00:00 18:00:00 TARBES 3, Cours Gambetta

Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes EUR 5 5 A l’occasion des fêtes de fin d’année, l’Office de Tourisme vous invite à une balade d’hier et d’aujourd’hui sur un parcours de place en marché, par des rues et lieux emblématiques de la ville.

Traditions, cérémonies et gastronomie ont du sens à Tarbes !

A la tombée de la nuit, profitez des illuminations du centre-ville qui s’anime et se savoure !

La visite guidée sera menée par Brigitte, guide conférencière. LA BILLETTERIE EST OUVERTE !

-> Pour acheter vos billets en ligne : cliquez sur le lien internet

-> Pour acheter vos billets à l’Office de Tourisme : venez nous voir au 3 Cours Gambetta ! INFOS PRATIQUES

————————-

-> Se présenter devant l’Office de Tourisme à l’heure précise

-> Accès en fonction des normes sanitaires en vigueur au moment de l’évènement accueil@tarbes-tourisme.fr +33 5 62 51 30 31 https://tarbes-tourisme.festik.net/ TARBES 3, Cours Gambetta Tarbes

