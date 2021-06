Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées, Tarbes Visite guidée « Tarbes, fastueuse et festive » Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Visite guidée « Tarbes, fastueuse et festive » 2021-07-13 10:00:00 – 2021-07-13 12:00:00 TARBES 3, Cours Gambetta

Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes EUR 5 5 Laissez-vous conter l’histoire de Tarbes par les Guides culturels pyrénéens !

Une visite guidée organisée par l’Office de Tourisme à vivre comme une déambulation joyeuse au centre de Tarbes, pour découvrir son histoire fastueuse et festive : des parades militaires aux Allées Leclerc ou au Haras, en passant par la villa Fould, où les fêtes mondaines se sont succédées depuis la venue du couple impérial, jusqu’au Théâtre des Nouveautés qui a vu naître des talents, ou encore l’église St Jean, lieu de rencontre du peuple tarbais… LA BILLETTERIE EST OUVERTE !

-> Pour acheter vos billets en ligne : cliquez sur le lien internet

-> Pour réserver vos billets à l’Office de Tourisme : appelez le 05 62 51 30 31 ou envoyez un mail à accueil@tarbes-tourisme.fr INFOS PRATIQUES

————————-

-> Réservation obligatoire

-> Chaussures de marches conseillées

-> Se présenter devant l’Office de Tourisme à l’heure précise

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Étiquettes évènement : Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 3, Cours Gambetta Ville Tarbes lieuville 43.23188#0.07369