VISITE GUIDEE TACTILE ET GUSTATIVE DU SITE ARCHEOLOGIQUE AMBRUSSUM Villetelle, dimanche 18 février 2024.

VISITE GUIDEE TACTILE ET GUSTATIVE DU SITE ARCHEOLOGIQUE AMBRUSSUM Villetelle Hérault

Un à deux dimanches par mois prochain rdv 18 février entre 15h et 17h à Ambrussum (Villetelle)

Embarquez pour une expérience sensorielle à chaque étape de votre visite, le guide vous invite à écouter un de vos sens pour découvrir les millénaires d’histoire qui se cachent sous la garrigue d’Ambrussum ! Touchez, sentez, goûtez, observez, ressentez…

Plein tarif 5€ / TR 4€ / Gratuit < 12ansPOUR TOUTES LES VISITES Tarifs réduits 12-18 ans / étudiants / chômeurs / personnes en situation de handicap / PASS Site d'Exception Gratuité < 12 ans Réservation conseillée* Le musée se réserve le droit d'annuler la visite si un minimum de 5 personnes n'est pas atteint.CONTACT ET ACCÈS 04.67.02.22.33 http://www.ambrussum.fr ambrussum@paysdelunel.fr https://www.facebook.com/Ambrussum/ Musée d'Ambrussum Chemin d'Ambrussum 34400 VILLETELLECoordonnées GPS du Musée 43.718976, 4.148142 EUR.Date (année - mois - jour) et horaire : Début : 2024-02-18 15:00:00 fin : 2024-02-18 17:00:00 Villetelle 34400 Hérault Occitanie ambrussum@paysdelunel.fr

L’événement VISITE GUIDEE TACTILE ET GUSTATIVE DU SITE ARCHEOLOGIQUE AMBRUSSUM Villetelle a été mis à jour le 2024-02-09 par OT PAYS DE LUNEL