Visite guidée sur l’exposition « Histoires de livres : bibliothèque Constable » Cluny, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Cluny.

Visite guidée sur l’exposition « Histoires de livres : bibliothèque Constable » 2021-07-03 – 2021-07-03 Salle de la bibliothèque ancienne – Musée d’art et d’archéologie Rue de l’Abbatiale

Cluny Saône-et-Loire

EUR 8 8 Présentation d’un corpus d’ouvrages sur lesquels on lit des marques de provenances (reliures aux armes, ex-libris, mentions manuscrites) accompagnés, pour certains d’entre eux, de documents d’archives.

Grâce à ces éléments, il est possible de retracer en partie leur histoire et la constitution du fonds dans lequel ils sont aujourd’hui conservés.

En partenariat avec le Centre des monuments nationaux.

bibli.constable@cluny.fr +33 3 85 59 89 49

Présentation d’un corpus d’ouvrages sur lesquels on lit des marques de provenances (reliures aux armes, ex-libris, mentions manuscrites) accompagnés, pour certains d’entre eux, de documents d’archives.

Grâce à ces éléments, il est possible de retracer en partie leur histoire et la constitution du fonds dans lequel ils sont aujourd’hui conservés.

En partenariat avec le Centre des monuments nationaux.

dernière mise à jour : 2021-06-29 par