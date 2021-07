Saint-Pierre-de-Manneville Manoir de Villers Saint-Pierre-de-Manneville, Seine-Maritime Visite guidée sur l’évolution du patrimoine familial Manoir de Villers Saint-Pierre-de-Manneville Catégories d’évènement: Saint-Pierre-de-Manneville

Seine-Maritime

Visite guidée sur l’évolution du patrimoine familial Manoir de Villers, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Saint-Pierre-de-Manneville. Visite guidée sur l’évolution du patrimoine familial

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Manoir de Villers

Site seigneurial du XVIe siècle dont une partie est de style néo-normand, en pan-de-bois et pierre de Caumont date du XIXe siècle.

Départ par groupe de 10 pers.

Visites commentées sur l’évolution du patrimoine familial (mobilier et œuvres d’art du 16e au 20e siècle). Manoir de Villers 30 route de Sahurs, 76113 Saint-Pierre-de-Manneville Saint-Pierre-de-Manneville Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:30:00 2021-09-18T17:30:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T18:30:00

Détails Catégories d’évènement: Saint-Pierre-de-Manneville, Seine-Maritime Autres Lieu Manoir de Villers Adresse 30 route de Sahurs, 76113 Saint-Pierre-de-Manneville Ville Saint-Pierre-de-Manneville lieuville Manoir de Villers Saint-Pierre-de-Manneville