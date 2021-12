Toulouse Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse Haute-Garonne, Toulouse Visite guidée : Sur les traces du rempart romain de Toulouse Musée Saint-Raymond,musée d’Archéologie de Toulouse Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Cette visite débute au musée Saint-Raymond, où vous découvrez le tracé du rempart qui entourait Tolosa, la Toulouse romaine. Grâce à la maquette conçue par les médiateurs culturels du musée, vous serez incollables sur sa méthode de construction. La suite du parcours se déroule hors les murs : une promenade dans l’hyper centre de Toulouse, sur site, à la recherche des vestiges du rempart romain. Vous aurez ainsi exceptionnellement accès à des lieux habituellement fermés au public.

Billets en vente en ligne

Musée Saint-Raymond,musée d'Archéologie de Toulouse 1ter place Saint-Sernin, Toulouse

