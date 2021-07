Nîmes Colline de Montaury Gard, Nîmes Visite guidée « Sur les traces du rempart augustéen » Colline de Montaury Nîmes Catégories d’évènement: Gard

L’empereur Auguste a doté la colonie de Nîmes d’une des plus vastes enceintes de la Gaule romaine. Ce rempart, long de 6 km, comptait 80 tours et une dizaine de portes. La balade propose de suivre les traces de ce rempart (environ 8 km de marche) tout en repérant les vestiges présents aujourd’hui Dimanche de 9 h – durée 7h Prévoir de bonnes chaussures, un pique-nique et de l’eau. Réservation : [[pdgp.activites@gmail.com](mailto:pdgp.activites@gmail.com)](mailto:pdgp.activites@gmail.com) Lieu du départ communiqué après l’inscription.

L’empereur Auguste a doté la colonie de Nîmes d’une des plus vastes enceintes de la Gaule romaine. Colline de Montaury colline de Montaury, 30900 Nîmes Nîmes Montaury Gard

