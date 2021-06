Caen Musée d'initiation à la nature Caen, Calvados Visite guidée : sur les traces du bourg abbatial de Bourg-l’Abbé Musée d’initiation à la nature Caen Catégories d’évènement: Caen

Musée d’initiation à la nature, le samedi 18 septembre à 14:00

Caen est une ville construite autour de plusieurs noyaux, l’un d’entre eux était le bourg abbatial, qui a structuré l’Ouest de la ville. Une balade vous est proposée à la recherche des traces de cet ensemble composite qui cache les clés pour comprendre l’histoire de la ville, où toutes époques ont laissé une trace.

RDV au Jardin d’Initiation à la Nature (site de l’ancienne boulangerie de l’abbaye), départs des visites à 14h et 15h.

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00

