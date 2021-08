Visite guidée “sur les traces de l’abbé Boudal” Musée des peintres de l’école de Murol, 18 septembre 2021, Murol.

Musée des peintres de l’école de Murol, le samedi 18 septembre à 15:00

Visite guidée qui a pour thème “sur les traces de l’abbé Boudal”, fondateur de l’École de peinture de Murol. La visite débute au musée avec le premier étage consacré à la collection permanente. Des œuvres des peintres de l’École de Murol spécialisés dans les paysages de neige. La visite se poursuit au second étage avec l’exposition temporaire “des femmes et des toiles”, une exposition artistique et sociétale retraçant le parcours artistique de peintresses de l’Ecole de Murol et de l’atelier de Marguerite-Jeanne Carpentier. La visite se termine à l’église de Murol peinte par l’abbé Boudal, homme d’Église, peintre, archéologue et président du syndicat d’initiative.

Pass sanitaire valide obligatoire, gratuité pour tous.

Visite commentée du musée et de l’église de Murol.

Musée des peintres de l’école de Murol Parc du Prélong Murol, Murol Murol Puy-de-Dôme



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00