Visite guidée – Sur les traces de la Belgique

Visite guidée – Sur les traces de la Belgique, 2 juillet 2022, . Visite guidée – Sur les traces de la Belgique

2022-07-02 – 2022-07-02 Samedi 2 juillet 2022 – 14h30 Saviez-vous que le Touquet avait failli devenir belge ? Que le roi de Belgique pratiquait le golf sur les greens de la station ou encore que c’est une villa nichée au coeur de la forêt touquettoise qui avait servi de prison dorée au Premier ministre belge lors de son enlèvement ? Le Touquet-Paris-Plage vous invite à découvrir les anecdotes et les liens qui unissent la station à la Belgique Durée : 2h à vélo – Prévoir un vélo

Jauge limitée

8€/adulte ; 4€/enfant de 12 à 18 ans ; gratuit pour les moins de 12 ans ; 20€/2 adultes-2 enfants

Rendez-vous : Palais des Congrès, place de l’Hermitage

Sur réservation au 03 21 06 72 00

dernière mise à jour : 2022-05-24

