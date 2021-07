Visite guidée sur les traces de Goethe Sessenheim, 29 juillet 2021-29 juillet 2021, Sessenheim.

Sessenheim Bas-Rhin

Sessenheim doit sa notoriété et son entrée dans l’histoire de la littérature universelle à l’idylle nouée entre Johann Wolfgang Goethe et Frédérique Brion. Mme Elisabeth Vinée vous narrera, à travers la localité, la jeunesse de Goethe à Strasbourg et à Sessenheim avec Frédérique Brion, et ses débuts littéraires. Maintenue en cas de pluie.

