Visite guidée : sur les sentiers de la Résistance en Périgord Saint-Georges-Blancaneix, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Saint-Georges-Blancaneix.

5 5 EUR Patrice Rolli, historien et auteur de plusieurs ouvrages sur la Seconde Guerre mondiale, vous propose de vous rendre au petit village de Saint-Georges Blancaneix qui était un lieu d’implantation de la Résistance et des maquis avec le soutien de la population. C’est de là que partirent des maquisards pour participer aux combats de la Libération contre l’occupant à l’annonce du débarquement le 6 juin 1944. Bon connaisseur des maquis en général et de l’histoire de ce village pendant la Seconde Guerre mondiale en particulier, il vous présente lors des visites de nombreux documents collectés depuis 20 ans auprès des témoins et acteurs de l’époque qui vous replongent dans l’atmosphère complexe et passionnante de cette époque. Vous vous rendrez ensuite sur la commune de Lunas où vous découvrirez l’univers méconnu de l’accueil des aviateurs alliés abattus lors de leurs missions en Europe.

+33 6 95 05 66 20

