Visite guidée sur les salles de spectacle oubliées 33 Allées de Chartres, 18 septembre 2021, Bordeaux.

Visite guidée sur les salles de spectacle oubliées

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à 33 Allées de Chartres

### Bordeaux conserve la trace, en ses murs, de salles de spectacle qui rythmaient jadis la vie culturelle. Témoins de leur temps, ces écrins nous rappellent que le jeu ne se limitait pas à la scène ! Disparues, les nombreuses salles de spectacle qui ont rythmé la vie culturelle bordelaise entre fin XVIIIe et XXe siècles ? Pas totalement. Bordeaux garde encore trace, en ses murs, de certains de ces écrins dédiés aux arts de la scène. La loi de 1791 instaurant que « tout citoyen pourra élever un théâtre public et y faire représenter des pièces de tous genres » puis le décret de 1864 sur la « liberté des théâtres » vont favoriser, à Bordeaux comme partout en France, l’émergence de salles dédiées au spectacle vivant. À la demande des édiles ou de particuliers fortunés vont alors naître des lieux qui témoignent des aspirations du moment des architectes, des commanditaires mais aussi des spectateurs qui les fréquentent. Les évolutions du rapport scène-salle, de l’agencement intérieur… s’inscrivent dans les grands bouleversements qui traversent chaque époque. En s’insérant dans l’espace public, les salles ne se contentent pas d’accompagner le développement urbain, elles s’y mettent en scène et donnent souvent autant l’occasion de voir que d’être vu. Censure, taxes et police des spectacles s’invitent également dans l’activité et l’histoire de ces lieux. Autant d’éléments qui nous rappellent que le jeu ne se limitait pas à la scène ! Plus d’informations sur [www.33detours.fr](http://www.33detours.fr)

5€ tarif spécial JEP ; gratuit -12 ans. Horaires visites guidées : 10h30, 17h15. Durée : 1h30. Rdv 33 Allées des Chartres, Bordeaux.

Bordeaux conserve la trace, en ses murs, de salles de spectacle qui rythmaient jadis la vie culturelle. Témoins de leur temps, ces écrins nous rappellent que le jeu ne se limitait pas à la scène !

33 Allées de Chartres 33 Allées de Chartres, 33000 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:30:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T17:15:00 2021-09-18T18:45:00;2021-09-19T10:30:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T17:15:00 2021-09-19T18:45:00