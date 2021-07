Cahors Hôtel de ville Cahors, Lot Visite guidée sur les portes en bois des XVIIe et XVIIIe siècles à Cahors Hôtel de ville Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Lot

Visite guidée sur les portes en bois des XVIIe et XVIIIe siècles à Cahors Hôtel de ville, 18 septembre 2021, Cahors. Visite guidée sur les portes en bois des XVIIe et XVIIIe siècles à Cahors

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Hôtel de ville

Cahors possède près d’une soixantaine de vantaux de portes, plus ou moins sculptés, datant du XVIIe siècle ou de la première moitié du XVIIIe siècle. Réalisés en bois de noyer, ils se caractérisent par des traverses moulurées timbrées de clous en fer forgé et parfois par des éléments richement sculptés. La visite, animée par Emmanuel Carrère, animateur de l’architecture et du patrimoine, permettra de découvrir un échantillon représentatif de ce riche patrimoine.

Respect des gestes barrières. Prévoir des chaussures adaptées à la marche

Découverte des portes XVIIe et XVIIIe siècles de Cahors par l’animateur de l’architecture et du patrimoine. Hôtel de ville Boulevard Gambetta, 46000 Cahors Cahors boulevard Gambetta Lot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Cahors, Lot Autres Lieu Hôtel de ville Adresse Boulevard Gambetta, 46000 Cahors Ville Cahors lieuville Hôtel de ville Cahors