Jardin archeologique de Gisacum, le samedi 4 juin à 15:00

Venez découvrir le monde incroyable des pollinisateurs… Mini safari aux milieux des fleurs sauvages nous découvrirons la multitude d’insectes qui fécondent les fleurs. Nous terminerons par la visite de l’intérieur d’une ruche sauvage…

Sur inscription, gratuit

Visite guidée sur les traces des pollinistaeurs dans le jardin archéologique de Gisacum menée par Alexandre Hurel de Naturellement Reuilly. Jardin archeologique de Gisacum 8 rue des Thermes, 27930 Le Vieil-Evreux Le Vieil-Évreux Eure

2022-06-04T15:00:00 2022-06-04T16:30:00

