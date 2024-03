Visite guidée: « Sur les pas de Séraphine » Office de Tourisme Senlis, dimanche 3 novembre 2024.

Visite guidée: « Sur les pas de Séraphine » Partez « Sur les pas de Séraphine » à travers une visite de ses tableaux au Musée d’Art et d’Archéologie et une promenade dans la ville. Dimanche 3 novembre, 15h00 Office de Tourisme Inscription fortement conseillée, tarifs: 9€, 7€(-16 ans, +60 ans) sur présentation de justificatif.

Cette visite guidée invite les promeneurs à découvrir ce personnage attachant et original en montrant ses toiles au Musée d’Art et d’Archéologie, en parcourant les lieux de tournage du film et en montrant la maison où elle vécut.

Office de Tourisme Place du Parvis Notre- Dame, Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « accueil@chantilly-senlis-tourisme.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chantilly-senlis-tourisme.com/patrimoine-curiosites/les-visites-guidees/visites-a-theme-ot/ »}, {« type »: « phone », « value »: « 0344673737 »}]

