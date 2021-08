Visite guidée : Sur les pas de Lesueur au Bout du monde Sainte-Adresse, 5 septembre 2021, Sainte-Adresse.

Visite guidée : Sur les pas de Lesueur au Bout du monde 2021-09-05 16:00:00 – 2021-09-05

Sainte-Adresse Seine-Maritime

Dans le cadre de l’Escale australienne. Organisée par Pays d’Art et d’Histoire.

Depuis le cap de la Hève, profitez d’une vue imprenable pour découvrir le terrain d’exploration favori de Lesueur à son retour d’Amérique. Au pied des hautes falaises continuellement érodées, la guide vous invite à remonter le temps pour comprendre comment cette succession de couches de calcaire, d’argile et de silex a participé à la formation du bassin parisien. Tel un géologue, vous vous initiez à la reconnaissance des roches et fossiles durant cette découverte complète du patrimoine paysager, naturel et géologique.

Chaussures de marche et jumelles conseillées.

Lieu de rendez-vous communiqué lors de votre réservation.

Durée : 2h

