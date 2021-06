Visite guidée – Sur les pas de Lazare de Schwendi Kaysersberg Vignoble, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Kaysersberg Vignoble.

Visite guidée – Sur les pas de Lazare de Schwendi 2021-07-08 – 2021-07-08

Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Suivez le guide à travers les ruelles de Kientzheim, charmante cité viticole entourée de fortifications médiévales et de vignes, sur les traces de ce diplomate et général de Charles Quint et de Maximilien II.

Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme (limité à 30 personnes).

Découvrez cette ravissante cité viticole située à quelques encablures de Kaysersberg, la ville impériale (sur réservation uniquement).

