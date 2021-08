Paris La Cachette de Paris île de France, Paris Visite guidée sur les pas de la Commune de Paris La Cachette de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Visite guidée sur les pas de la Commune de Paris La Cachette de Paris, 19 septembre 2021, Paris. Date et horaire exacts : Le dimanche 19 septembre 2021

de 15h à 17h

payant

Une visite exclusive de La Cachette de Paris qui vous permettra d’en savoir toujours plus sur les lieux phares de l’histoire de ce moment fondateur… En 1871, Paris s’est soulevée pour la justice et le travail. Des idées neuves sont sorties de cette révolution inédite : la laïcité, l’école gratuite, l’égalité femmes-hommes… Découvrez comment un tel événement a pu voir le jour et quelle tragédie en a précipité la chute. ​Retrouvez la mémoire d’un passé méconnu et pourtant fondateur en vous promenant sur les lieux même de la Commune, de ses héros et héroïnes. Réservation obligatoire ici.

Animations -> Visite guidée La Cachette de Paris 151B, rue Marcadet Paris 75018

12 : Lamarck – Caulaincourt (168m) 12 : Jules Joffrin (458m)

Contact :La Cachette de Paris 09 54 42 40 80 visites@lacachettedeparis.fr http://www.lacachettedeparis.fr http://www.facebook.com/CacheDansParis http://www.twitter.com/CachetteParis0766268788 visites@lacachettedeparis.fr Animations -> Visite guidée Étudiants;Noël;Insolite;Ados;Expos;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-19T15:00:00+02:00_2021-09-19T17:00:00+02:00

Jacques Tardi

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu La Cachette de Paris Adresse 151B, rue Marcadet Ville Paris lieuville La Cachette de Paris Paris