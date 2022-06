Visite guidée » Sur les pas d’Arthur Rimbaud « , 20 août 2022, .

Sur les traces du célèbre poète Parcourez ma ville natale à la recherche des lieux qui m’ont vu grandir. Suivez votre guide pour découvrir quelques-unes des œuvres du parcours qui porte mon nom. Car Charleville est aujourd’hui une cité dont la richesse de la vie culturelle est incontestable, et qui me rend toujours hommage.Enfant précoce et adolescent rebelle, j’écris mes tous premiers poèmes à l’âge de 15 ans.Je grandis sans père et avec une mère aussi autoritaire que « 73 administrations à casquette de plomb », mais je suis un jeune homme « surdoué » et assez docile en apparence. Je suis né le 20 octobre 1854 à Charleville où je me sens bien vite à l’étroit. Petite ville de province en pleine mutation industrielle, elle est loin du monde de poésie dans lequel je désirerais vivre.Malgré mes « mauvaises » fréquentations, j’obtiens de nombreux prix et nominations dans mon institution.Grâce à mes voyages et à ma relation tumultueuse avec le poète Verlaine, je forge ma légende. Je suis aujourd’hui une icône reconnue et apprise dans le monde entier.Je suis Arthur Rimbaud, le jeune homme « aux semelles de vent »Parcourez ma ville natale à la recherche des lieux qui m’ont vu grandir. Suivez votre guide pour découvrir quelques-unes des œuvres du parcours qui porte mon nom. Car Charleville est aujourd’hui une cité dont la richesse de la vie culturelle est incontestable, et qui me rend toujours hommage.Pour réserver, cliquez ici ! En savoir plus sur le poète

