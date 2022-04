Visite guidée : Sur les pas d’Alfred Dreyfus Mulhouse Mulhouse Catégories d’évènement: Haut-Rhin

2022-04-25

Si l'Affaire Dreyfus est mondialement connue, on sait moins qu'Alfred Dreyfus est né à Mulhouse. Partez à la découverte des lieux qui lui furent familiers, ainsi qu'à ceux – républicains convaincus – qui s'engagèrent fortement en sa faveur afin de faire triompher la vérité et la justice. Revivez par là même « l'Affaire » qui a divisé la France à la fin du 19ème siècle.

