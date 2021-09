Hanvec Domaine de Menez Meur Finistère, Hanvec Visite guidée sur les landes et tourbières, à la découverte des paysages et de l’histoire géologique des Monts d’Arrée Domaine de Menez Meur Hanvec Catégories d’évènement: Finistère

Visite guidée sur les landes et tourbières, à la découverte des paysages et de l’histoire géologique des Monts d’Arrée Domaine de Menez Meur, 19 septembre 2021, Hanvec. Visite guidée sur les landes et tourbières, à la découverte des paysages et de l’histoire géologique des Monts d’Arrée

Domaine de Menez Meur, le dimanche 19 septembre à 15:30

Le territoire du Parc naturel régional d’Armorique représente à lui seul le plus vaste ensemble de landes atlantiques de France et le plus grand complexe de tourbières de Bretagne. En raison de son histoire géologique et de sa richesse naturelle, le territoire du Parc d’Armorique possède aussi un patrimoine géologique exceptionnel et témoigne des liens forts qui unissent l’Homme et la Terre. C’est justement pour valoriser ce patrimoine que le Parc d’Armorique est candidat au label Géoparc mondial UNESCO ! Grâce à cette visite guidée, vous en saurez plus sur ces patrimoines naturels remarquables. Programme complet des Journées du Patrimoine à Menez Meur et dans le reste du Parc : [[https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-18-19-septembre-2021/](https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-18-19-septembre-2021/)](https://www.pnr-armorique.fr/blog/actualite/journees-europeennes-du-patrimoine-18-19-septembre-2021/)

Entrée gratuite sur le domaine, pass sanitaire obligatoire

Visite guidée, animée par le Parc naturel régional d’Armorique et Nicolas Esteves Domaine de Menez Meur Menez Meur, 29460, Hanvec Hanvec Finistère

