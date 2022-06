Visite guidée sur le patrimoine juif Weiterswiller Weiterswiller Catégories d’évènement: 67340

Weiterswiller 67340 La visite, proposée par l’Office de Tourisme intercommunal de Hanau-La Petite Pierre, débutera à l’église protestante avec plusieurs représentations du Juif sur les fresques datées du 15e siècle. Il existe très peu de portraits de ce type en Alsace. Ensuite, Christine Wolf, animatrice du patrimoine, vous guidera sur les traces de quelques emplacements de mezouzoth, un objet de culte juif apposé au chambranle de l’entrée d’une demeure. La balade vous emmènera ensuite la découverte de la synagogue datée du 19e siècle, de la rue des Juifs où l’on trouve l’ancienne école israélite du village avant de terminer la visite avec le cimetière juif qui comporte de belles stèles datant du 19e siècle. Rendez-vous devant l’église protestante, rue Principale

Durée : 2h -Gratuit. Chaussures de marche fortement conseillées

