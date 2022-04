Visite guidée sur le judaïsme rural alsacien Oberbronn Oberbronn Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Oberbronn

Visite guidée sur le judaïsme rural alsacien Oberbronn, 4 septembre 2022, Oberbronn. Visite guidée sur le judaïsme rural alsacien Oberbronn

2022-09-04 14:30:00 – 2022-09-04

Oberbronn Bas-Rhin Oberbronn Dans le cadre des Journées Européennes de la Culture Juive, découverte, au fil d’une déambulation dans village d’Oberbronn, du judaïsme rural alsacien. [JOURNEES EUROPEENNES DE LA CULTURE JUIVE] Découverte, au fil d’une déambulation dans village d’Oberbronn, du judaïsme rural alsacien. Dans le cadre des Journées Européennes de la Culture Juive, découverte, au fil d’une déambulation dans village d’Oberbronn, du judaïsme rural alsacien. Oberbronn

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Oberbronn Autres Lieu Oberbronn Adresse Ville Oberbronn lieuville Oberbronn Departement Bas-Rhin

Oberbronn Oberbronn Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/oberbronn/

Visite guidée sur le judaïsme rural alsacien Oberbronn 2022-09-04 was last modified: by Visite guidée sur le judaïsme rural alsacien Oberbronn Oberbronn 4 septembre 2022 Bas-Rhin Oberbronn

Oberbronn Bas-Rhin