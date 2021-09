Visite guidée sur le Chemin des Dames, à Braye-en-Laonnois Oulches-la-Vallée-Foulon, 25 septembre 2021, Oulches-la-Vallée-Foulon.

Visite guidée sur le Chemin des Dames, à Braye-en-Laonnois 2021-09-25 – 2021-09-25

Oulches-la-Vallée-Foulon Aisne Oulches-la-Vallée-Foulon

8 8 Terre de combats de la Première à la Seconde Guerre mondiale, Braye-en-Laonnois occupe une place particulière sur le Chemin des Dames. À travers les chemins de cette vallée dominée depuis 1947 par l’imposant monument des 27e et 67e BCA, suivez notre guide, ainsi qu’un agriculteur et passeur de mémoire sur les lieux des combats de 1917 et de 1940.

caverne@aisne.fr +33 3 23 25 14 18 https://www.chemindesdames.fr/fr

CD02

dernière mise à jour : 2021-09-20 par SIM Aisne/Oise/Somme HDF – Aisne Tourisme – Admin