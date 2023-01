Visite guidée : Sur la piste du castor Fort-Louis, 19 mars 2023, Fort-Louis Fort-Louis.

Visite guidée : Sur la piste du castor

2023-03-19

Venez découvrir, le long de la Moder, un animal aussi discret que sympathique : le castor européen. Animal nocturne, il laisse des indices de sa présence que nous pourrons observer facilement. Sortie s’inscrivant dans le cadre européen du printemps des castors et organisée en partenariat avec le Groupe d’Etude et de Protection des Mammifères d’Alsace (GEPMA).

Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 17 mars jusqu’à 17h)

Intervenants : Agnès BLATTNER, Isabelle KIEFFER et Loïc DURRSCHNABEL, guides bénévoles

Participation : sortie non payante

