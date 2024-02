Visite guidée Sur la piste du castor Fort-Louis, dimanche 24 mars 2024.

Visite guidée Sur la piste du castor Fort-Louis Bas-Rhin

Réintroduit à Fort-Louis en 1995, le castor s’est bien installé sur le secteur de la Basse Vallée de

la Moder. Pour faire plus ample connaissance avec ce mammifère protégé et découvrir son

environnement, nous proposons d’aller Sur la piste du Castor .

Sortie organisée dans le cadre du printemps des castors

A prévoir une tenue vestimentaire adaptée aux conditions météorologiques ; bonnes chaussures de marche

A noter sortie annulée en cas de prévisions météorologiques défavorables

Fort-Louis. Heure et lieu de RDV communiqués à l’inscription (obligatoire au plus tard le vendredi 22 mars jusqu’à 17h00)

Intervenantes Agnès BLATTNER et Isabelle KIEFFER, animatrices nature bénévoles0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24

fin : 2024-03-24

Fort-Louis 67480 Bas-Rhin Grand Est agendacine@gmail.com

