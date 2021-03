Kaysersberg Vignoble Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin, Kaysersberg Vignoble Visite Guidée – Sur la piste de la langue alsacienne Kaysersberg Vignoble Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Kaysersberg Vignoble

Visite Guidée – Sur la piste de la langue alsacienne, 1 janvier 2021-1 janvier 2021, Kaysersberg Vignoble. Visite Guidée – Sur la piste de la langue alsacienne 2021-01-01 – 2021-12-31

Tout au long d'une insolite visite guidée de Kaysersberg, Caroline vous propose de découvrir l'alsacien : une langue à la fois truculente et sage, à l'image des alsaciens qui sous leurs airs farceurs cachent de grands sensibles. Cette visite permet de comprendre que l'alsacien est une langue souvent imitée mais jamais égalée.Tout cela dans la bonne humeur et la participation ! Il ne s'agit pas d'une visite en langue alsacienne. Réservation obligatoire, maximum 5 personnes. La visite a lieu pour un minimum de 2 personnes. +33 3 89 78 22 78

