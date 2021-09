Visite guidée su studiolo Maison des écuyers, 18 septembre 2021, Droiturier.

Rappelez-vous, l’an dernier, les heureux propriétaires de la maison des Ecuyers de Droiturier et l’Office de Tourisme du Pays de Lapalisse vous ouvraient les portes de cette maison emblématique du XVIème siècle, au riche passé de relais de poste et située sur la voie de Paris à Rome. L’objectif ? Faire découvrir le studiolo de la maison (cabinet de travail ou de curiosité) qui nécessitait d’importans travaux de restauration. Un an plus tard, où en sont les travaux ? Cette peinture murale fabuleuse, ce rare chef-d’oeuvre champêtre et enchanteur, daté de la fin du XVIème siècle, début du XVIIème siècle, a-t-il pu retrouver toute sa splendeur ? Rendez-vous les 18, 19, 25 et 26 septembre pour le découvrir, en compagnie des propriétaires.

