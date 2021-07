Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Visite guidée : Street art et patrimoine à Saint-Esprit Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Pyrénées-Atlantiques

Visite guidée : Street art et patrimoine à Saint-Esprit Bayonne, 28 juillet 2021-28 juillet 2021, Bayonne. Visite guidée : Street art et patrimoine à Saint-Esprit 2021-07-28 – 2021-07-28 Place Pereire Parvis de la gare

Bayonne Pyrénées-Atlantiques EUR 15 15 Une visite insolite à deux voix, où l’art urbain dialogue avec l’histoire. Au rythme des fresques monumentales aux techniques et esthétiques variées – imaginées par les artistes de renom invités du festival Points de Vue – appréhendez l’identité créative et singulière de Saint-Esprit !

Cette visite est organisée en partenariat avec le centre d’art associatif Spacejunk, coordinateur du festival Points de Vue,

rendez-vous culturel devenu incontournable à Bayonne depuis sa création en 2017.

RV: Parvis de la gare, place Pereire.

Durée : 2h

Effectif limité. Inscription obligatoire.

Place Pereire Parvis de la gare

