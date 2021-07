Gaujac Stade municipal Gard, Gaujac Visite guidée Stade municipal Gaujac Catégories d’évènement: Gard

Partez à la découverte du patrimoine de Gaujac en sillonnant le réseau routier antique. Les 7 km de ce parcours (marche facile) seront ponctués de commentaires sur les trois chapelles romanes, ainsi que sur le réseau antique et l’oppidum. 10€ par adulte en faveur de la restauration du patrimoine de Gaujac. Prévoir un pique-nique Samedi à 10h – durée 7h Proposé par l’association pour la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine de Gaujac Rdv sur le parking du stade, le canet, 30330 Gaujac

Partez à la découverte du patrimoine de Gaujac en sillonnant le réseau routier antique.

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T17:00:00

