par l'Office de Tourisme du Val de Sully – Connaissez-vous le vieux bourg et l'ancien port de St Père sur Loire ? L'Office de Tourisme vous propose une visite découverte de ces lieux avec leur histoire étroitement liée à la Loire. Partez à la découverte des cales à bateaux, des organeaux, des échelles de crue, des différents ponts sans oublier de laisser la place à la nature à travers un site protégé qui garde les traces du travail des hommes.

