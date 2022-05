Visite guidée “St Benoit, le hameau du Port” Saint-Benoît-sur-Loire, 12 juillet 2022, Saint-Benoît-sur-Loire.

Visite guidée “St Benoit, le hameau du Port” Saint-Benoît-sur-Loire

2022-07-12 10:00:00 – 2022-07-12

Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

– par l’Office de Tourisme du Val de Sully –

A St Benoit sur Loire, il y a l’abbaye de Fleury qui a façonné le village mais il existe également le hameau du Port qui figurait parmi les 20 ports les plus importants du département. A travers cette visite proposée par l’Office de Tourisme, vous partirez à la rencontre de l’histoire de ce port et de ses habitants. Ce hameau très peuplé avait une vie active mais difficile et dangereuse, tournée sur la Loire et ses métiers qui en découlaient. Vous vous retrouverez face aux traces de cette époque à travers le girouet, les bornes de Loire, les différents bateaux, les cales, les repères de crue, etc…

Découvrez le village de Saint Benoît sur Loire sous toutes les coutures !

Office de Tourisme Val de Sully

Saint-Benoît-sur-Loire

