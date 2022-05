Visite guidée “Splendid et Thermes”

Visite guidée “Splendid et Thermes”, 5 juin 2022, . Visite guidée “Splendid et Thermes”

2022-06-05 – 2022-06-05 6 6 EUR Découvrez ces deux établissements emblématiques, si différents au premier abord et pourtant si complémentaires… Le SPLENDID, hôtel des années 20 et les THERMES, résidence signée Jean Nouvel.

