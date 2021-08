Visite guidée spirituelle de la chapelle Sainte Roseline CHAPELLE SAINTE-ROSELINE, 19 septembre 2021, Les Arcs.

CHAPELLE SAINTE-ROSELINE, le dimanche 19 septembre à 16:00

La chapelle présente un retable baroque de 1635, encadrant une “Descente de Croix”, un retable en bois doré à colonnes torsadées montrant une “Nativité” et une prédelle de l’Ecole de Bréa. La chapelle conserve aussi une collection d’ex-voto naïfs et plusieurs œuvres d’art contemporain, parmi lesquels un lutrin et un bas-relief de Giacometti, des vitraux de Ubac et Bazaine, ainsi qu’une mosaïque de Chagall qui représente le “repas des anges”. En 558, Childebert (fils de Clovis) offre à l’évêque de Paris plusieurs terres agricoles dont la localité des « La Celle ». Très appréciés par l’Eglise, ces domaines permettaient notamment de produire l’huile nécessaire aux lampes liturgiques. Toutefois, il faudra attendre 1039 pour qu’une communauté religieuse s’installe et qu’un monastère, nommé alors « Celle-Roubaud », soit bâti. De cet édifice, il ne reste rien. A partir de 1260, plusieurs ordres se succèdent : les bénédictines de Sourribes d’abord, puis une communauté religieuse de la chartreuse de Bertaud, qui sera dirigée dans le premier tiers du XIVe siècle par Roseline de Villeneuve. Le monastère est alors dédié à Notre Dame. Après la mort de Roseline en 1329, le monastère tombe en décadence et les entorses à la règle se multiplient. C’est en 1504 que le Baron des Arcs obtient l’installation d’une communauté de Franciscains de la Stricte observance. Les bâtiments (cloitre et église) sont reconstruits, ne conservant de l’édifice du XIIIe siècle qu’un pan de mur nord. Le lieu est alors dédié à Ste Catherine. L’ensemble conventuel est mis en vente à la Révolution, le couvent devient une bâtisse viticole tandis que l’église est rachetée, par souscription, par les Arcois. L’édifice est classé Monument Historique en 1980 et a été entièrement restauré.

Visite guidée réalisée par le prêtre affectataire

