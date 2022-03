Visite guidée spéciale Pâques : “La Chasse aux Calissons” Aix-en-Provence Aix-en-Provence Catégories d’évènement: Aix-en-Provence

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône 5 5 Aujourd’hui, cette tradition perdure encore, le lapin est venu cacher les fameuses confiseries de Provence dans nos Jardins, à vous de retrouver tous les indices pour accéder à la chasse aux calissons et repartir avec votre récolte.

Durée : 1h15 Fêtez Pâques au Musée du Calisson !

Fêtez Pâques au Musée du Calisson !

Il y a longtemps, un petit lapin d'Aix devait apporter des calissons et des nougats au Roy René pour Pâques, mais il eut quelques mésaventures sur son chemin. Venez découvrir son histoire…

Aujourd'hui, cette tradition perdure encore, le lapin est venu cacher les fameuses confiseries de Provence dans nos Jardins, à vous de retrouver tous les indices pour accéder à la chasse aux calissons et repartir avec votre récolte.

Attention : visite à édition limitée

Durée : 1h15

Musée du Calisson – Confiserie du Roy René
5380 Route D'Avignon
Aix-en-Provence

visites@calisson.com
+33 4 42 39 29 82
https://www.calisson.com/fr/content/17-musee-du-calisson

