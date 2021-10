Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Landes, Saint-Paul-lès-Dax Visite guidée spéciale haloween Saint-Paul-lès-Dax Saint-Paul-lès-Dax Catégories d’évènement: Landes

Saint-Paul-lès-Dax

Visite guidée spéciale haloween Saint-Paul-lès-Dax, 31 octobre 2021, Saint-Paul-lès-Dax. Visite guidée spéciale haloween Rue Abbé Bordes Eglise de Saint Paul lès Dax Saint-Paul-lès-Dax

2021-10-31 – 2021-10-31 Rue Abbé Bordes Eglise de Saint Paul lès Dax

Saint-Paul-lès-Dax Landes Saint-Paul-lès-Dax Découvrez le fabuleux bestiaire de l’abside de l’église de Saint-Paul-lès-Dax, joyau de l’art médiéval, à la lueur de la lampe torche. Avec Sébastien Ducasse (adjoint au Maire, en charge de la culture et du patrimoine). 2ème visite à 20h30. Sur inscription. Découvrez le fabuleux bestiaire de l’abside de l’église de Saint-Paul-lès-Dax, joyau de l’art médiéval, à la lueur de la lampe torche. Avec Sébastien Ducasse (adjoint au Maire, en charge de la culture et du patrimoine). 2ème visite à 20h30. Sur inscription. +33 5 58 91 20 20 Découvrez le fabuleux bestiaire de l’abside de l’église de Saint-Paul-lès-Dax, joyau de l’art médiéval, à la lueur de la lampe torche. Avec Sébastien Ducasse (adjoint au Maire, en charge de la culture et du patrimoine). 2ème visite à 20h30. Sur inscription. Philippe JACQUEMOIRE

Rue Abbé Bordes Eglise de Saint Paul lès Dax Saint-Paul-lès-Dax

dernière mise à jour : 2021-10-26 par

Détails Catégories d’évènement: Landes, Saint-Paul-lès-Dax Autres Lieu Saint-Paul-lès-Dax Adresse Rue Abbé Bordes Eglise de Saint Paul lès Dax Ville Saint-Paul-lès-Dax lieuville Rue Abbé Bordes Eglise de Saint Paul lès Dax Saint-Paul-lès-Dax